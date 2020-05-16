10 مخالفات لتجار ألبسة في معان

معان– قالت مديرة صناعة وتجارة محافظة معان المهندسة سهيلة البدور إن الفرق الرقابية التابعة للمديرية حررت 10 مخالفات بحق تجار ألبسة لم يلتزموا بإعلان التسعيرة.

وأضافت البدور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم السبت، أن الجولات الرقابية على الأسواق في المحافظة مستمرة خصوصا في ظل الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية والرمضانية والألبسة، وعدم التزام بعض التجار بالإعلان عن التسعيرة المحددة لبعض الأصناف، مشيرة إلى أن أسعار الألبسة المعروضة في الأسواق ضمن المعدلات المتوسطة.

وأشارت إلى توفر المواد التموينية والخضار والفواكه والدواجن واللحوم في الأسواق، مضيفة أن أسعار الخضار والفواكه انخفضت خلال الأيام الماضية مقابل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بسبب محدودية السوق والشراء المباشر للقصابين من مربي المواشي داخل المدينة.

بترا