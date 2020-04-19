10 مخالفات لمحلات تجارية في إربد

إربد – حررت كوادر الرقابة في مديرية الصناعة والتجارة لمحافظة إربد، اليوم الأحد، 10 مخالفات بحق محلات تجارية.

وقال مدير المديرية، عبد الحليم الجمرة، لـ “بترا”، إن المخالفات شملت 8 محلات لعدم إعلانها قوائم الأسعار، ومخالفتين لزيادة السعر عن السقف المحدد للدجاج والخضار.

وأكد الجمرة أن حجم المخالفات والإغلاقات التي تنفذها المديرية بدأت بالانخفاض نظرا لتكثيف الرقابة وتوافر مختلف السلع الغذائية والتموينية.