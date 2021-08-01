10 ملايين دينار صادرات مدينة الزرقاء في تموز

الزرقاء الأول- قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء في شهر تموز الماضي بلغت 10 ملايين و347 ألفا و931 دينارا، وذلك وفقا لإحصائية شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة ومكتب الغرفة في المنطقة الحرة في الزرقاء، والتي بلغ مجموعها 188 شهادة.

وأشار شريم إلى أن غالبية الصادرات كانت من السيارات ولوازمها، ومواد البناء والأدوات الصحية، والأدوية ومستلزماتها، والمواد الغذائية، والألبسة والمجوهرات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية.

بترا