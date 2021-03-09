10 ملايين يورو لـ3 اتفاقيات تمويلية لقطاع المياه مع بنك الإعمار الألماني

عمان- الغد- وقع وزير المياه والري المهندس محمد النجار في مكتبه بوزارة المياه والري مع نائب مدير بنك الاعمار الالماني KFW سوسن العاروري ثلاث اتفاقيات تمويل بقيمة اجمالية تبلغ نحو (10,345) مليون يورو ممولة من الحكومة الالمانية كمنح بهدف توفير الدعم اللازم لقطاع المياه في مواجهة التغير المناخي وتطوير موارد المياه .

وبين وزير المياه والري المهندس محمد النجار أن الحكومة ومن خلال قطاع المياه ستركز خلال الفترة القادمة على تأمين المزيد من التمويل لتنفيذ مشروعات مائية في مختلف مناطق المملكة من خلال العمل مع عدد من الجهات المانحة والتمويلية تحقق توفير مصادر جديدة ورفع مستوى وكفاءة خدمات المياه المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة ومواجهة آثار التغير المناخي خاصة في ظل جائحة كورونا وتبعات اللجوء السوري خاصة في المجتمعات المستضيفة .

وبين وزير المياه والري ان التنسيق مع كافة الجهات المانحة مستمر خاصة مع الاتحاد الاوروبي والحكومة الالمانية من خلال بنك الاعمار الالماني kfw لجلب المزيد من المساعدات والمنح الدولية الهادفة لتنفيذ مشروعات جديدة لاستدامة وتدعيم جميع المصادر المائية وتشغيلها بأعلى كفاءة ممكنة في مواجهة الظروف المختلفة مشددا ان هذه الجهود ما كانت لتنجح لولا الدعم الدولي الكبير الذي يحظى به الاردن بسبب السمعة الدولية الطيبة والنجاحات التي حققها الاردن بقيادة جلالة الملك حفظه الله موضحا ان الهم الوطني للحكومة الاردنية هو ايجاد الحلول الفاعلة والسريعة لمواجهة مختلف الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاردن في ظل استمرار اثار جائحة كورونا وكذلك التغيرات المناخية لمواجهة الارتفاع في الطلب المتزايد على المياه وسد العجز المتزايد.

وبين النجار ان الحكومة الالمانية والشعب الالماني الصديق يقدمون دعما متواصلا وكبيرا خاصة لقطاع المياه من خلال بنك الاعمار الالماني kfw متقدما بالشكر للشعب والحكومة الالمانية على جميع المساعدات والمنح والقروض المقدمة من بنك الاعمار الالماني KFW والتي ستسهم بشكل واضح في احداث نقلة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي .

وزاد الوزير النجار ان الاتفاقية الاولى تتضمن توفير 1,5 مليون يورو لتنفيذ دراسات الجدوى لتنفيذ مشروعات مائية جديدة في حوض الازرق وتنفيذ خط ناقل للمياه جديد كبديل للخط الحالي من الازرق الى خو والذي من المتوقع ان تبلغ كلفته نحو 50 مليون يورو لاستدامة التزويد المائي من هذا الخط الحيوي .

اما الاتفاقية الثانية فتتعلق بدراسة جدوى تطوير مصادر مائية جديدة بقيمة (1,475) مليون يورو من خلال تحلية المياه المالحة ( المسوس) في مناطق وادي الاردن لتوفير نحو (10) ملايين متر مكعب من المياه النقية الصالحة للشرب والاستفادة منها لغايات التزويد المنزلي كمصدر اضافي .

والاتفاقية الثالثة حول مشروع التكيف مع التغير المناخي بقيمة نحو (7,37) مليون يورو ممولة من الاتحاد الاوروبي بهدف تطوير الاستثمارات الزراعية في مناطق وادي الاردن في التكيف مع التغيرات المناخية والحد من اثارها على الزراعة في مناطق الوادي وكذلك تحسين امدادات مياه الري وتعزيز كفاءة شبكات الري والحد من الفاقد .

من ناحيتها أعربت نائب مدير بنك الاعمار الالماني KFW سوسن عاروري عن سعادتها بالتعاون البناء بين البنك وقطاع المياه في الاردن مؤكدة حرص الحكومة الالمانية ومن خلال مؤسساتها التمويلية وبالاخص بنك الاعمار الالماني KFW على تمكين الاردن في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يواجهها خاصة فيما يتعلق بشح مصادر المياه مشيرة الى أهمية هذه البرامج التمويلية لتطوير خدمات المياه والري في المملكة .

وأضافت أن بنك الاعمار الالماني KFW يقوم بالنيابة عن الحكومة الالمانية بتمويل عدد من المشاريع التي تركز على تحسين خدمات المياه والصرف الصحي بهدف رفع مستوى الخدمات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، داعية كافة الدول المانحة الى تقديم المساعدة للاردن لتلبية الاحتياجات المتزايدة خاصة في مجال المياه والصرف الصحي مبينة ان لدى البنك خطط ومشاريع لتقديم مزيد من المساعدات خاصة في مجال تطوير خدمات المياه والصرف الصحي واعادة الاستخدام وانظمة الري كون الاردن نموذجا متميزا في ادارة مصادره المائية الشحيحة بكفاءة عالية .

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