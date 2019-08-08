10% من الشباب الأردنيين يحملون مؤهلا متوسطا وأعلى

عمان- شكل حجم الشباب الاردنيين من حملة مؤهل الدبلوم المتوسط فأعلى نسبة 10 بالمئة من مجموع الشباب في المملكة، في حين بلغت نسبة الاميين منهم ما نسبته 8ر0 بالمئة، وفق ما افادت به دائرة الاحصاءات العامة.

وذكرت دائرة الاحصاءات العامة في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للشباب والذي يصادف في 12 من الشهر الحالي، ان من الإنجازات التي تحققت في الأردن خلال العقود الماضية انخفاض نسبة الأمية بين فئة الشباب الأردنيين، مشيرا الى ان نتائج مسح قوة العمل 2018 بينت أن الأميين من الشباب قد شكلوا نسبة ضئيلة بلغت 8ر0 بالمئة فقط، وشكل حملة المؤهلات الابتدائية والإعدادية والأساسية والتلمذة المهنية نسبة بلغـت 8ر64 بالمئة في حين شكل حملة المؤهل الثانوي 7ر23 بالمئة، أما حملة مؤهل الدبلوم المتوسط فأعلى فقد بلغت نسبتهم 10 بالمئة.

وتشير التقديرات السكانية في بيان الدائرة إلى أن خُمس السكان في المملكة هم من ضمن فئة الشباب في الفئة العمرية (15-24) سنة إذ بلغ عددهم حوالي 04ر2 مليون نسمة من مجموع سكان الأردن المقدر لنهاية عام 2018 بحوالي 309ر10 مليون نسمة، وتباينت نسبة الشباب بين الذكور والإناث تبايناً طفيفاً، حيث بلغت 2ر20 بالمئة بين الذكور و5ر19 بالمئة بين الإناث. -(بترا)