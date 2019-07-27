10 ميداليات لمنتخبات الناشئين في بطولة الحسن للتايكواندو



عمان-الغد– نال المنتخب الوطني للتايكواندو لفئة الناشئين والناشئات 10 ميداليات (3 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة) خلال مشاركته اليوم السبت في بطولة الحسن الدولية والمصنفة من عيار النجمة الواحدة والتي تقام في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وتختتم نزالات البطولة يوم غد الأحد باقامة نزالات الاشبال والزهرات والتي تنطلق أعتبارا من الساعة التاسعة صباحا.

وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث من خلال اللاعبين : رسيل الشقيرات (وزن تحت 44 كغم) وأحمد التميمي (وزن تحت 55 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 78 كغم)

فيما تحققت الميداليات الفضية الست من خلال اللاعبين : جود العجرمي (وزن تحت 49 كغم) ويارا ياسين (وزن تحت 52 كغم) وسارة أبو الحاج (وزن تحت 68 كغم) وليث الرواشدة (وزن تحت 48 كغم) ومحمد ورد عثمان (وزن تحت 59 كغم) ومحمد شعلان (وزن تحت 73 كغم)

كما حقق اللاعب فهد عبدالرازق الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 68 كغم

يذكر أن المنتخب الوطني الأول كان قد حقق يوم أمس 15 ميدالية ملونة (5 ذهبيات وفضيتان و8 ميداليات برونزية) خلال مشاركته في منافسات فئته في البطولة.

