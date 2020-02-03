10 ميداليات ملونة للتايكواندو في بطولة الفجيرة الدولية

عمان – الغد – تألق منتخبنا الوطني الأول للتايكواندو ، وحصد 10 ميداليات ملونة من بينها 4 ذهبيات وفضيتين و4 برونزيات ، خلال مشاركته في بطولة الفجيرة الدولية المصنفة من عيار النجمتين والتي شارك فيها أكثر من 1500 لاعب ولاعبة يمثلون 43 دولة من مختلف قارات العالم وهي أولى البطولات المُدرجة على أجندة الاتحاد الدولي للتايكواندو للعام 2020 .

وتحققت الميداليات الذهبية الأربعة من خلال اللاعبين واللاعبات : نتالي الحميدي (وزن تحت 62 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 76 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 58 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم).

وحقق اللاعبان لؤي حميدان (وزن تحت 54 كغم) وأنس الصادق (وزن تحت 87 كغم) الميداليتين الفضيتين.

فيما جاءت الميداليات البرونزية الأربعة من خلال اللاعبين واللاعبات : بانا ضراغمة (وزن تحت 49 كغم) وسارة أبو الحاج (وزن تحت 73 كغم) ومحمد عثمان (وزن تحت 63 كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).

وبهذه الحصيلة تكون منتخباتنا الوطنية قد أنهت مشاركتها في بطولة الفجيرة الدولية برصيد 12 ميدالية حيث حققت لاعبتا منتخب الناشئين حلا ملكاوي ويارا ياسين ميداليتين ذهبية واخرى برونزية على التوالي في منافسات يوم أمس.

وجاءت هذه البطولة ضمن تحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة آسيا والتي ستقام الشهر المقبل في لبنان واستعداداً كذلك للمشاركة في تصفيات التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.