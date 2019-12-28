10 نساء حفرن أسماءهن في التاريح في 2019

مدريد– في عام واصلت فيه النساء كفاحهن من أجل المساواة ولتحقيق تواجد أكبر على جميع الساحات، حفرت عشر منهن أسماءهن في التاريخ بشكل أو بآخر في مجالات متنوعة، بدءا من عالم الفن والثقافة والرياضة مرورا بالسياسية والاقتصاد والدفاع وحتى البيئة.

وشهد 2019 نجاح نساء في الوصول للمرة الأولى إلى مناصب لم يشغلها من قبل سوى رجال، كما هو الحال بالنسبة لكريستين لاجارد وأورسولا فون دير لاين وسانا مارين وكلاوديا لوبيز، وغيرهن ممن حققن إنجازات في مختلف المجالات وبمختلف أنحاء العالم.

ومن الصعب اختيار عشر نساء فقط، ولكن هؤلاء يمثلن نموذجا جيدا لما كان من ثقل وأهمية للمرأة في هذا العام الموشك على الانتهاء.

– المطربة الإسبانية روساليّا تحلق عاليا:.

كانت روساليا، وهي من مواليد برشلونة (إسبانيا) في 1993 ، نجمة استثنائية في 2019. فقد طافت الفنانة بجميع أنحاء العالم في جولتها الموسيقية “El mal querer”- عنوان ألبومها الثاني- وأسرت قلوب ملايين المعجبين بهذه الأسطوانة المتنوعة، حيث تمزج الفلامنكو بأنواع موسيقية أكثر حداثة مثل البوب والهيب هوب والتراب والموسيقى الأفريقية والغناء الجريجوري، ودائما ما تحمل رسالة داعية للمساواة بين الجنسين.

وحصدت المطربة وكاتبة الأغاني الشابة في 2019 خمس جوائز جرامي لاتينية، واعتبرت طبقا لمنصة الموسيقي الرقمية “سبوتيفاي” الفنانة الإسبانية الأكثر استماعا على مستوى العام، وقد اختتمت العام بحصد جائزة بيلبورد للنجمة الصاعدة، وقد حققت أغنيتها “Con Altura” مع الكولومبي جي بالفين أكثر من 1.18 مليار مشاهدة على موقع (يوتيوب) حتى الآن.

– نانسي بيلوسي:.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي (مواليد ميريلاند، الولايات المتحدة، 1940) هي المرأة التي بلغت أعلى منصب سياسي في تاريخ الولايات المتحدة. في يناير/كانون أول 2019 اختيرت للمرة الثانية رئيسة لمجلس النواب وأصبحت ثالث سلطة في البلاد والتي تعمل على تقويم الرئيس دونالد ترامب.

والتسجيل المصور الذي حقق انتشارا واسعا على الإنترنت لبيلوسي في فبراير/شباط الماضي وهي تصفق بحرارة للرئيس الأمريكي وهو يلقي خطاب حالة الاتحاد، بطريقة غريبة فسرها البعض على أنها ساخرة، يمكن أن يلخص عاما من التحديات المستمرة بين الطرفين.

وهذه الممثلة المخضرمة لولاية كاليفورنيا بمجلس النواب أصبحت بطلة بلا منازع على الساحة السياسية الأمريكية، كونها تقود محاولات عزل ترامب.

– الفرنسية كريستين لاجارد و الألمانية أورسولا فون دير لاين، امرأتان في السلطة بالاتحاد الأوروبي:.

تجسد لاجارد (مواليد باريس 1956) وفون دير لاين (بروكسل 1958) صورة للسلطة السياسية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. شخصيتان تحظيان بمسيرتين مختلفتين للغاية، ولكن القاسم المشترك بينهما هو أن كلا منهما أول سيدة تشغل منصبها الحالي.

فقبل لاجارد لم تترأس أي سيدة البنك المركزي الأوروبي، المنصب الذي وصلت إليه في نوفمبر/تشرين ثان 2019 عقب استقالتها من منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي.

كما لم تترأس أي امرأة المفوضية الأوروبية قبل أن تصل فون دير لاين في نوفمبر/تشرين ثان الماضي أيضا إلى هذه المكانة الرفيعة بالتكتل الأوروبي.

والسيدتان الفرنسية والألمانية مدافعتان قويتان عن المساواة بين الرجال والنساء وعن شغل المرأة للمناصب الرفيعة.

– الفنلندية سانا مارين، رئيسة الوزراء الأصغر سنا في العالم:.

تعد مارين (مواليد هلسنكي عام 1985)، وهي من أنصار الحركة النسائية، رئيسة الوزراء الأصغر سنا في في فنلندا والعالم بأسره، وهي امرأة طموحة وصاحبة كاريزما وذات مسيرة بارزة قادتها لأعلى مكانة.

وتحظى الحكومة التي تترأسها مارين بأغلبية نسائية كاسحة، بمشاركة 12 امرأة من أصل 19 عضوا فيها (63%)، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ فنلندا، وهي أول دولة في العام تمنح المرأة الحقوق السياسية كاملة في عام 1906.

-.

– جريتا تونبرج، الناشطة السويدية في مكافحة التغير المناخي:.

تمكنت المراهقة السويدية جريتا تونبرج (مواليد ستوكهولم، 2003) صاحبة الـ16 ربيعا من الحديث مع رؤساء الدول في الأمم المتحدة ومناقشة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد رشحت لجائزة نوبل للسلام وأصبحت مصدر إلهام بالنسبة لملايين الأشخاص في محاربة التغير المناخي.

وقد تحولت الناشطة البيئية السويدية، التي اختارتها مجلة (تايم) في 2019 كشخصية العام، إلى أيقونة إعلامية وأعلى صوت ممثل للشباب فيما يتعلق بأزمة المناخ. وقادت الفتاة حركة بدأت بالإضراب عن المدرسة والاعتصام، في أغسطس/آب 2018 ، أمام مقر البرلمان السويدي وهي تحمل لافتة مكتوب عليها “إضراب عن المدرسة من أجل المناخ”.

-.

– مجموعة (لاس تيسيس) النسائية، ونشيد عالمي احتجاجي مناهض للعنف الذكوري:.

تقود مؤلفات نشيد “المغتصب هو أنت”، دافني فالديس وسيبيلا سوتومايور وليا كاسيريس وباولا كوميتا، مجموعة (لا تيسيس) التشيلية التي ابتدعت عرضا نسائيا يتضمن حركات إيقاعية بسيطة مع ترديد هتافات مناهضة للعنف الذكوري في صورة أقرب للنشيد، وقد قدم هذا العرض للمرة الأولى في شوارع مدينة بالبارايسو التشيلية ثم تحول إلى أنشودة احتجاجية عالمية مناهضة للعنف المرتكب بحق النساء.

وبعصابة سوداء على العينين، رددت آلاف النساء كلمات الأنشودة الاحتجاجية “المغتصب هو أنت” أو “مغتصب في طريقك”، للتنديد بالعنف الذي يُمارس ضد النساء، في مختلف أنحاء العالم، كجمهورية الدومينيكان ولبنان إسبانيا وألمانيا وتركيا وتونس والولايات المتحدة.

-.

– التشيلية سيسيليا فيكونيا، الفنانة المعاصرة:.

حصلت سيسيليا فيكونيا، الفنانة التشيلية التي تعيش في نيويورك منذ 1980 ، هذا العام على جائزة فيلاثكيث الإسبانية الرفيعة للفنون التشكيلية.

ومنحت لجنة التحكيم الجائزة لفيكونيا (مواليد سانتياجو دي تشبلي، 1948)، تقديرا لـ”علمها البارز كشاعرة وفنانة بمجال السمعيات والبصريات وناشطة، تقدم فنا يتفاعل مع الأرض واللغة والأنسجة”.

إنها فنانة “متعددة الأبعاد”، بفضل عملها الذي يعكس التزامها تجاه البيئة والمرأة وحقوق الإنسان والإرث الفكري للسكان الأصليين، وذلك من خلال ما تبدعه من شعر ولوحات ومجسمات فنية.

-.



– ميجان رابينو، أيقونة أكبر بكثير من كرة القدم:.

أصبحت الأمريكية ميجان رابينو (مواليد كاليفورنيا، 1985) أشهر وجه نسائي بعالم الساحرة المستديرة في الوقت الراهن. استحقت لاعبة الوسط الأمريكية عن أدائها في مونديال فرنسا 2019 جوائز الكرة الذهبية والحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعبة في البطولة، علاوة على رفعها كأس العالم كقائدة لمنتخب الولايات المتحدة.

والأمر لا يقتصر على لعبها الذي تجاوز الشاشات، فخطاباتها المدافعة عن حقوق مجتمع الميم (المثليين جنسيا ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين جنسيا)، وموقفها المناهض للعنصرية، والمعركة التي خاضتها من أجل المساواة في الأجور بعالم كرة القدم، جعلت من رابينو أيقونة وصوتا ممثلا للرياضة النسائية.

-.

– البولندية أولجا توكارتشوك، الحائزة على جائزة نوبل للآداب:.

علقت الأكاديمية السويدية في 2018 جائزة نوبل للآداب في خضم الفضيحة الجنسية والمالية التي هزت لجنة تحكيم هذه المؤسسة. ولذا منحت في 2019 جائزتين، ونالت الجائزة عن العام الماضي الروائية وكاتبة المقال البولندية أولجا توكارتشوك.

ومنحت الكاتبة، المولودة في مدينة سيوليشوف البولندية في 1962 ، الجائزة الأدبية الرفيعة تقديرا لما تحظى به من “خيال سردي ممزوج بشغف موسوعي، يتجاوز الحدود كشكل من أشكال الحياة”.

والمزج بين الأدب الرائع والمشكلات التي تحاصر العالم الراهن سمة سائدة في أعمال توكارتشوك.

– الكولومبية كلاوديا لوبيز، أول امرأة تنتخب لمنصب عمدة بوجوتا:.

كلاوديا لوبيز هي اول امرأة تنتخب لتولي منصب عمدة بوجوتا في تاريخ كولومبيا. وقد ذكرت في تغريدة على موقع (تويتر): “شكرا للحياة عن هذا العام الرائع: لقد حصلت على الدكتوراة، وفزت بالعمودية، وتزوجت من حب حياتي”.

ولوبيز سياسية ترفع راية مكافحة الفساد وستتولى مهام منصب عمدة بوجوتا، الذي يعد من أهم المناصب في كولومبيا، في الأول من يناير/كانون ثان 2020. (إفي) ك