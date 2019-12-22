10 نصائح لجمالك من دول مختلفة

الغد– تتمتع كل ثقافة بأسرارها الخاصة فيما يتعلق بالصحة والجمال، ففي كوريا تتبع النساء روتينا معينا للعناية بالبشرة يتكون من عشر خطوات، وفي مصر كان ماء الورد سر جمال كليوباترا.

أفضل أسرار الجمال الطبيعية من جميع أنحاء العالم، التي تعد سهلة التطبيق وغير مكلفة، بحسب تقرير نشرته مجلة “فوشيا” الإسبانية، يمكنك اختيار ما يناسبك منها كما نقلت الجزيرة نت:

سنغافورة.. قناع الأفوكادو لترطيب البشرة

يشكل الأفوكادو عنصرا أساسيا من العديد من الأنظمة الغذائية، لكن من المؤكد أننا لم نفكر في جعله قناعا للوجه. يستحسن أن نجرب ذلك سيرا على خطى نساء سنغافورة اللواتي يثقن في فوائد الأفوكادو للحصول على بشرة رطبة وصحية، وذلك لما تحتويه هذه الثمرة من زيوت مفيدة للبشرة. لصنع قناع الأفوكادو، يجب سحق الأفوكادو بعد تقشيره ووضعه على الوجه، ثم تركه لمدة 15 دقيقة قبل غسل الوجه بالماء.

بنما.. شرب الكاكاو (وليس الشوكولاتة)

عندما نفكر في الكاكاو تتبادر لأذهاننا الشكولاتة الساخنة، لكن الأمر لا يتعلق بهذا النوع من الكاكاو في هذه الحالة. في جزر سان بلاس في بنما، تشرب قبيلة كونا خمسة أكواب أو أكثر من الكاكاو النقي والطبيعي يوميا. ويعتقد العلماء أن ذلك قد يكون سر طول عمر سكانها. ويُعتقد أن الكاكاو يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري بنسبة 10%.

يحتوي الكاكاو على الفلافونويدات أو مضادات الأكسدة القوية التي تجعل الكاكاو مشروبا مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية. بإمكانِك تجربة ذلك بنفسك عن طريق إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق الكاكاو النقي وملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الحليب الدافئ.

البرازيل.. تهدئة حروق الشمس برقائق الشوفان

يؤمن سكان البرازيل بمدى فعالية رقائق الشوفان في علاج حروق الشمس، وهذا منطقي جدا، لأن الشوفان يتميز بخصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله علاجا مثاليا لأي نوع من الحروق. في هذه الحالة، ينبغي وضع كمية من الشوفان في ضمادة شاش ثم لف الشاش المتبقي في شكل كيس وربطه حول صنبور حوض الاستحمام.

بهذه الطريقة يمكن أن يتدفق الماء البارد عبر الكيس حتى يمتلئ حوض الاستحمام بالماء الذي يحتوي على دقيق الشوفان. بعد ذلك، يمكن الاستحمام في هذا الماء لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة وستشعرين أن الحروق بدأت تختفي تدريجيا.

المكسيك.. الملعقة لتجميل الرموش

في المكسيك، تستخدم النساء أواني المطبخ في نظام الجمال الخاص بهن، خاصة الملاعق، التي تعمل تماما مثل أدوات لف الرموش. في هذه الحالة، يجب عليك أن تمسكي بالملعقة بشكل أفقي بيد واحدة إلى أن تغطي جفنك مع التأكد من أن حافة الملعقة تلامس الجذور العليا للرموش. وباستخدام إبهامك اضغطي على رمشك على المنطقة الخلفية للملعقة، ثم ادفعي حافة الملعقة إلى أطراف الرموش. كرري العملية مرات عدة حسب الضرورة قبل تطبيق الماسكارا.

تركيا.. ماء البابونج لتفتيح لون الشعر

على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن أفضل شيء لتفتيح الشعر هو الشمس، فإن الحقيقة تؤكد أن ماء البابونج من أفضل الخلطات الطبيعية التي تقوم بهذه المهمة. كل ما عليك فعله هو غلي البابونج في كوبين من الماء لبضع دقائق. بعد ذلك، يُترك الخليط حتى يبرد ثم تُزيلين النبتة من الكوب وتصبين الماء على الشعر. ينبغي أن نترك الشعر يجف تلقائيا بعد سكب الماء عليه دون شطفه.

الصين.. تنظيف الوجه بماء الأرز

تستخدم الصينيات ماء الأرز لتنظيف الوجه دون اللجوء لاستخدام أنواع كثيرة من غسول الوجه وشطفه بالماء. وماء الأرز مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد في تنظيف ومنع شيخوخة الجلد. ومع ذلك، نحتاج إلى استخدام الأرز الصيني الأصيل لضمان نجاح التجربة.

ونستطيع الحصول على هذا الغسول الطبيعي عن طريق نقع الأرز في الماء النقي لمدة 20 دقيقة. نمرر ماء الأرز على الوجه لمدة عشر دقائق، ثم نمسح الوجه بمنشفة مبللة. قومي بذلك مرة واحدة في الأسبوع وسوف تلاحظين اختلافا كبيرًا في بشرتك.

جنوب أفريقيا.. ترطيب الجسم بزبدة الشيا

عادة ما نستخدم الكثير من أنواع كريمات الترطيب للحصول على النتيجة التي نريدها. ولكن نساء جنوب أفريقيا يفضلّن استخدام زبدة الشيا، المنتج الطبيعي الذي يعرفنه جيدا. يشار إلى أن زبدة الشيا مفيدة جدا خاصة في المناخات الباردة حيث تكون بشرتنا أكثر عرضة للجفاف. كما أن بعض النساء يستخدمنها كقناع مرطب أو بلسم للشعر دون الحاجة إلى شطفه.

رومانيا.. نقع الأظافر بزيت الزيتون

دائما ما نسمع عن الفوائد السحرية لزيت الزيتون فيما يتعلق بالصحة والجمال خاصة في ترطيب الشعر. ولكن أكدت النساء في رومانيا أن زيت الزيتون يعتبر أفضل علاج للأظافر الهشة. ويجعل زيت الزيتون الأظافر قوية ومرطبة وأقل عرضة للتقشير أو الانكسار. ويفضل القيام بهذه العملية مرة كل أسبوعين للحصول على أظافر أقوى وأكثر صحة.

أستراليا.. ماء البحر حل سحري لتسريح الشعر

تملأ الأستراليات مياه البحر في بخاخ لاستخدامه بسهولة كبيرة. على الرغم من أن بعض المتاجر تبيع هذا الماء، فإنهن لا يحتجن لشرائه.

روسيا.. صفار بيض وعسل وخيار من الرأس للقدمين

النساء الروسيات يعرفن ببشرتهن المثالية على الصعيد العالمي. إذ تستخدم الروسيات الكثير من الوصفات الطبيعية وخاصة قناع العسل والخيار وصفار البيض الذي يتم وضعه من الرأس إلى أخمص القدمين. وهو مفيد للبشرة والجسم.