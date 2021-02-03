10 وفيات و 1280 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد – سُجِّلت 10 وفيات و(1280) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في الأردن، بحسب الإيجاز الصادرة عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة اليوم الأربعاء.

ووفق الإيجاز توزّعت الحالات كما يلي:

– (795) في محافظة العاصمة عمّان.

– (155) في محافظة إربد، منها (25) في الرمثا.

– (116) في محافظة البلقاء.

– (45) في محافظة الزرقاء.

– (42) في محافظة المفرق.

– (26) في محافظة الكرك.

– (26) في محافظة جرش.

– (24) في محافظة عجلون.

– (22) في محافظة مأدبا.

– (15) في محافظة العقبة.

– (13) في محافظة الطفيلة.

– (1) في محافظة معان.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (330,474) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (8912) حالة.

– سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4344) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (69) حالة، فيما غادرت (54) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (409) حالات.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (361) بنسبة إشغال (9%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (109) بنسبة إشغال (12%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (52) بنسبة إشغال (6%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (776) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (317,218) حالة.

– تمّ إجراء (22,315) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,936,085) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.74%).