10 وفيات و1299 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 10 وفيات و(1299) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
– (833) في محافظة العاصمة عمّان.
– (137) في محافظة البلقاء.
– (115) في محافظة إربد، منها (3) في الرمثا.
– (43) في محافظة المفرق.
– (37) في محافظة العقبة.
– (28) في محافظة الكرك.
– (24) في محافظة عجلون.
– (23) في محافظة الطفيلة.
– (20) في محافظة الزرقاء.
– (16) في محافظة مأدبا.
– (16) في محافظة جرش.
– (7) في محافظة معان، منها (3) في البترا.
– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (335,154) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10440) حالة.
– سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4379) حالة.
– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (78) حالة، فيما غادرت (68) حالة.
– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (475) حالة.
– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (424) بنسبة إشغال (11%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (124) بنسبة إشغال (14%).
– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (54) بنسبة إشغال (6%).
– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (845) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (320,335) حالة.
– تمّ إجراء (21,142) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,026,071) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.14%).