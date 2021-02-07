10 وفيات و1299 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الأحد، 10 وفيات و(1299) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (833) في محافظة العاصمة عمّان.

– (137) في محافظة البلقاء.

– (115) في محافظة إربد، منها (3) في الرمثا.

– (43) في محافظة المفرق.

– (37) في محافظة العقبة.

– (28) في محافظة الكرك.

– (24) في محافظة عجلون.

– (23) في محافظة الطفيلة.

– (20) في محافظة الزرقاء.

– (16) في محافظة مأدبا.

– (16) في محافظة جرش.

– (7) في محافظة معان، منها (3) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (335,154) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (10440) حالة.

– سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4379) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (78) حالة، فيما غادرت (68) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (475) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (424) بنسبة إشغال (11%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (124) بنسبة إشغال (14%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (54) بنسبة إشغال (6%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (845) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (320,335) حالة.

– تمّ إجراء (21,142) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,026,071) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.14%).