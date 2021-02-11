10 وفيات و1807 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجل 10 وفيات و 1807 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم الخميس، حسب الموجز الإعلامي لفيروس كورونا المستجد والصادر عن عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

توزّعت الحالات كما يلي كما يلي:

– (1176) في محافظة العاصمة عمّان.

– (216) في محافظة إربد، منها (12) في الرمثا.

– (128) في محافظة البلقاء.

– (78) في محافظة الزرقاء.

– (51) في محافظة المفرق.

– (41) في محافظة جرش.

– (31) في محافظة مأدبا.

– (29) في محافظة عجلون.

– (23) في محافظة العقبة.

– (20) في محافظة الكرك.

– (7) في محافظة الطفيلة.

– (7) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (341,984) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (13493) حالة.

– سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4421) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (108) حالات، فيما غادرت (67) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (579) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (476) بنسبة إشغال (12%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (144) بنسبة إشغال (16%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (66) بنسبة إشغال (7%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (864) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (324,070) حالة.

– تمّ إجراء (27,660) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,134,849) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (6.53%).