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10 وفيات و549 إصابة جديدة بكورونا

منذ ساعتين

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عمان- الغد- سُجِّلت في المملكة اليوم الجمعة، 10 حالات وفاة و549 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

– (546) حالة محليّة توزّعت كما يلي:

– (408) في محافظة العاصمة عمّان.

– (72) في محافظة الزرقاء.

– (45) في محافظة البلقاء.

– (2) في محافظة إربد، منها حالة في لواء الرمثا.

– (4) في محافظة جرش.

– (5) في محافظة الكرك.

– (4) في محافظة المفرق.

– (4) في محافظة معان.

– (2) في محافظة عجلون.

– (3) حالات خارجيّة، واحدة منها بين القادمين من الخارج، و(2) لسائقي شاحنات من مركز حدود العمري.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (13650) حالة.

– سُجّلت (10) حالات وفاة، (رحمهم الله) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (79) حالة.

– سُجّلت (177) حالة شفاء هذا اليوم، (13) في مستشفى الأمير حمزة، و(160) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(2) في مستشفى الملكة علياء، و(2) في المستشفيات الخاصّة المعتمدة.

– تمّ إجراء (12153) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1250781) فحصاً.

إجراءات أخرى:

في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

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