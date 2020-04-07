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10 وفيات و64 إصابة جديدة بكورونا في المغرب

منذ ساعتين
كورونا في المغرب

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عمان- أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الثلاثاء، تسجيل 10 وفيات و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بعموم البلاد في آخر 24 ساعة.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن رئيس مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 90، فيما بلغ العدد الكلي للإصابات 1184.
وأضاف، إنه تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 93 حالة، لافتا إلى أن أكثر من 15 بالمئة من المصابين لم تظهر عليهم علامات المرض، و70 بالمئة كانت حالتهم بسيطة، فيما كانت حالة 4ر14 بالمئة حرجة.
–(بترا)

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