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10 وفيات و991 إصابة بكورونا في الكويت

منذ ساعتين
الكويت

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عمان – أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 991 حالة إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يرتفع إجمالي إصابات الفيروس في الكويت إلى 10277 حالة، فيما سجلت 10 وفيات جديدة، نتيجة للإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد وفيات كورونا إلى 75 وفاة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور عبدالله السند، أن 7101 حالة إصابة بفيروس كورونا ما زالت تتلقى الرعاية الطبية منها 158 حالة في العناية المركزة وضع 74 منها حرج.
— (بترا)

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