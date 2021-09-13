التربية تنفي شائعات عن العودة للتعليم عن بعد في 10/10

عماد العجلوني

عمان- قال الناطق الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن ما يُشاع حول العودة الى التعليم عن بُعد بداية الشهر القادم لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار العودة إلى المدارس والتعليم الوجاهي لا رجعة عنه.

وأضاف المساعفة في تصريحات لـ “الغد”، أن “على جميع أولياء الأمور أخذ المعلومة من مصدرها الرسمي وعدم الالتفات للشائعات التي يتم تناقلها بين الموطنين”.

وأكد أن “وزارة التربية والتعليم اتخذت جميع الاستعدادات لاستمرار التعليم الوجاهي وقامت بتطبيق كافة البروتوكولات الصحية في جميع مدارس المملكة”.

يشار إلى أن شائعات يتداولها مواطنون حول نية الحكومة العودة إلى التعليم عن بُعد في 10/10 المقبل.