بلغت نصف مليار دينار.. ارتفاع المنح الخارجية في 10 أشهر 240%

عمان- الغد- قالت وزراة المالية، الجمعة، إن المنح الخارجية ارتفعت خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي نحو 498.5 مليون دينار، وبنسبة 240%.

وبينت الوزاة في نشرتها الشهرية، انخفاض الإيرادات المحلية خلال الشهور 10 الأولى من 2020 بواقع 677 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأضافت، أن “اجمالي الانفاق ارتفع خلال الشهور 10 الأولى للعام الحالي بواقع 196.8 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من 2019”.

وبلغ العجز المالي خلال الشهور 10 الأولى من 2020 بلغ 1.5 مليار دينار.

وارتفع الدين العام في أول 10 أشهر من العام الحالي مليارا و63 مليون دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.