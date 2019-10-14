10.9 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان

عمان – الغد- قالت رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان موجودات الصندوق قد ارتفعت لتبلغ حوالي 10.9 مليار دينار كما في 30/9/2019 بارتفاع مقداره 714 مليون دينار عن بداية العام وبنسبة نمو بلغت 7 بالمئة .

وقالت السقاف في تصريح صحفي اليوم للإعلان عن ابرز مؤشرات الاداء المالي عن نتائج الربع الثالث من هذا العام، ان الصندوق حقق دخلا بلغ 442.6 مليون دينار مقارنة مع 347.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبنسبة نمو بلغت حوالي 27% ، مشيرة الى ان هذا النمو جاء بشكل رئيسي من ارتفاع عوائد الاستثمار في ادوات الدخل الثابت من الودائع البنكية والسندات بالإضافة الى ارتفاع عوائد الاستثمارات العقارية.

ولفتت الى قيام الصندوق منذ بداية هذا العام بشراء العديد من العقارات في مختلف محافظات المملكة بقيمة تتجاوز 30 مليون دينار ، وتأجير العديد من العقارات والاراضي الخام ليرتفع بدل الايجار بنسبة 23% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت السقاف ان الصندوق يعمل بالشراكة مع جميع المؤسسات الوطنية والمستثمرين المحليين والاجانب لغايات استقصاء الفرص الاستثمارية المجدية المتاحة في المملكة وتعزيز بيئة الاعمال بشكل يمّكن الصندوق من القيام بدوره الاستراتيجي بالاستثمار في القطاعات الحيوية ذات العائد المجدي ضمن معدلات المخاطر المقبولة مع ايلاء اهتمام كبير للبعد التنموي لتلك الاستثمارات.

واضافت السقاف ان الصندوق يعكف حاليا على دراسة توسيع وتطوير استثماراته المباشرة وغير المباشرة في القطاع السياحي من خلال استثمارات نوعية في ابرز الوجهات السياحية في المملكة خاصة في مدينتي العقبة والبتراء، مشيرة ايضا الى قيام الصندوق خلال الاسبوع الماضي بتجديد اتفاقية عقود ادارة عدد من الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع مجموعة الانتركونتننتال العالمية (IHG) لمدة 10 سنوات وبشروط معدلة تضمن تعزيز تنافسية تلك الفنادق وتوفير خدمات عالية الجودة للسياح وتحقيق عوائد مجزية للصندوق ، اضافة الى المباشرة بتنفيذ اعمال تأهيل وتطوير فندق كراون بلازا البترا والذي من المتوقع افتتاحه امام الزوار نهاية العام القادم.

واشارت الى قيام الصندوق في شهر نيسان الماضي بتوقيع اتفاقية لإنشاء محطتين من اربع محطات لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية الفنادق التي تملكها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وفروع المؤسسة في مختلف محافظات المملكة بالإضافة الى مبنى صندوق الاستثمار ، وبينت ان الصندوق قد انجز جزءا كبيرا من اعمال هاتين المحطتين وبقدرة 10 ميجا واط ، حيث سيبدأ العمل بهما خلال النصف الاول من العام 2020 .