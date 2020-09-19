10.9 مليون حساب للأردنيين على 5 شبكات تواصل اجتماعي

إبراهيم المبيضين

عمان – كشفت ارقام عالمية حديثة التواجد الكبير وتعلق الاردنيين بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة وتطويعها للنشر وتبادل الاراء والاخبار والمحتوى بمحتوى اشكاله، ليصل عدد حسابات الاردنيين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي الى حوالي 10.9 مليون حساب.

وأظهرت الارقام العالمية– ضمن تقرير اصدرته شركة “Hootsuite” عن حالة الانترنت حول العالم وينشر على منصة “سلايدشير” العالمية- بأن اكثر تواجد للاردنيين في عالم التواصل الاجتماعي تركز على شبكة الفيسبوك الاكثر شعبية واستخداما في جميع ارجاء العالم.

ويعتبر هذا الرقم لاعداد حسابات الاردنيين على شبكات التواصل الاجتماعي كبيرا ويعكس مدة ارتباط الناس بهذه الشبكات ودخولها في حياتهم اليومية وقضاء الكثير من الوقت عليها، عزز ذلك ازمة الكورونا وما فرضته من قيود الحركة والحاجة الى التقنية ومنصات التواصل الاجتماعي للتواصل بين الناس مع ضرورة الاشارة الى وجود العديد من الحالات والاستخدامات الشلبية لهذه المنصات وخصوصا في مضمار تناقل الشاعات والاخبار غير الصحيحة.

وهذا الرقم التقدير لا يعني ان هناك 10.9 مليون مستخدم لهذه الشبكات في الاردن، حيث من الممكن ان يمتلك المستخدم الواحد حسابات على جميع هذه الشبكات والتطبيقات معا او على عدد منها او امتلاك اكثر من حساب على نفس الشبكة.

ويتوزع هذا الرقم على خمس شبكات تواصل اجتماعي رئيسية يستخدمها الأردنيون بشكل يومي هي : فيسبوك، تويتر، انستغرام، سنابشات، ولينكد ان، حيث استحوذت شبكة فيسبوك على الحصة الأكبر من اجمالي اعداد حسابات الأردنيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي وبنسبة تصل الى 46%.

وقد اسهمت الهواتف الذكية وانتشارها المتزايد في زيادة اقبال الناس على استخدام والاستفادة من مزايا وخدمات الشبكات الاجتماعية اذا تظهر آخر الارقام أن نسبة انتشار الهواتف الذكية قد تجاوزت الـ 90% من اجمالي مستخدمي الهواتف المتنقلة في المملكة، فيما تظهر ارقام رسمية عدد اشتراكات الانترنت في المملكة يقدر باكثر من 8 ملايين اشتراك.

إلى ذلك اظهرت الارقام العالمية بان شبكة فيسبوك استحوذت على الحصة الأكبر من اجمالي عدد حسابات الأردنيين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بنسبة تصل إلى 46% وبحوالي 5 مليون حساب، حيث تعتبر شبكة فيسبوك العالمية من الشبكات الاجتماعية الأكثر استخداما ودخولا ومشاركة للمحتوى حول العالم، حيث أسهمت هذه الشبكة منذ انطلاقتها في العام 2004 في زيادة اقبال الناس على التواصل الاجتماعي، ومشاركة الاحداث والاخبار، فضلا عن الدور الذي اضطلعت فيه في مجال التسويق والإعلان والأعمال التجارية.

وتظهر التقديرات بان تطبيق ” انستغرام” لمشاركة الصور – وهو المملوك ايضا لشركة فيسبوك العالمية – يستحوذ على اهتمام الأردنيين حيث قدرت الارقام العالمية عدد حسابات الأردنيين على هذه المنصة بحوالي 2.10 مليون حساب.

والانستغرام هو عبارة عن تطبيق يسمح للمستخدم بأخذ الصور وإجراء التعديلات الرقمية والفلاتر عليها حسب الرغبة، ثم مشاركتها مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل ” فيسبوك”، ” تويتر”، وغيرها.

وبدأ تطبيق ” السنابشات” لمشاركة الصور والفيديوهات باستقطاب اعداد كبيرة من ناشطي التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث قدرت الارقام عدد حسابات الأردنيين على هذه المنصة بحوالي 2.15 مليون حساب.

و” سناب شات” هو تطبيق للرسائل المصورة يمكن المستخدمين من التقاط الصور، وتسجيل الفيديو، أو كتابة نص وإرساله إلى أحد الأشخاص في قائمة الأصدقاء، ويمكننا القول أن هذه الصور أو مقاطع الفيديو هي عبارة عن لقطات تظهر لفترة قصيرة ويتم مسحها فور مشاهدتها من قبل المستخدم بعد 10 ثوان فقط، وهذه الميزة هي التي تميز سناب شات عن باقي تطبيقات.

وتظهر التقديرات ايضا بان عدد حسابات الأردنيين على شبكة التدوينات المصغرة تويتر” يبلغ حوالي 743.5 ألف حساب، حيث ان هذه الشبكة الاجتماعية تتيح لمستخدميها امكانية كتابة وتدوين وإرسال ما يعرف بالتغريدات ” تويت” عن حالتهم، وذلك مباشرة عن طريق موقع تويتر أو عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة.

وتشير الارقام بان عدد حسابات الأردنيين على شبكة ” لينكد ان” الاجتماعية المهنية يقدر بحوالي 910 ألف حساب، حيث تركّز هذه الشبكة على التواصل بين المهنيين والمؤسسات والشركات لتكون أداة مهمة في مجال بحث واختيار المؤسسات لموظفين من جهة وفي مجال بحث الناس عن وظائف من جهة اخرى، حيث توفر منصة لتعزيز العلاقات مع أولئك الموجودين في قائمة الاتصالات، وللتعرف على أشخاص آخرين ومعرفة المزيد عنهم من خلال الاتصال المتبادل، وهي تتيح للمشتركين تحميل سيرهم الذاتية، وترتيب ملفهم الشخصي بعرض وإبراز أعمالهم وخبراتهم.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo