100 ألف دينار تبرعات عبر “إي فواتيركم” لمكافحة “كورونا”

عمان- وصل عدد المتبرعين لمكافحة انتشار فيروس كورونا عبر تطبيق “إي فواتيركم” إلى 2500 متبرع.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مدفوعاتكم المشغلة للتطبيق ناصر صالح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المبلغ لغاية اللحظة وصل إلى 100 ألف دينار منذ إطلاق خدمة التبرع لمجابهة فيروس كورونا قبل 24 ساعة بالتعاون مع وزارة الصحة.

ونوه صالح إلى أن التبرع يكون بالدخول إلى تطبيق أو موقع إي فواتيركم والدفع من الحساب البنكي الخاص بالمتبرع أو البطاقة، مشيراً إلى أن خدمة التبرع لمجابهة كورونا أصبحت متاحة من داخل غالبية تطبيقات ومواقع البنوك الإلكترونية.- (بترا)