100 ألف دينار من “المتكاملة” للتأجير التمويلي لـ “همة وطن”

عمان-الغد- أعلنت الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي عن تقديم تبرع مادي بقيمة 100 ألف دينار لصندوق “همة وطن”. ويأتي هذا التبرع انطلاقا من الواجب الوطني للشركة ومسؤوليتها المجتمعية، وايمانا منها بضرورة تضافر جميع قطاعات الدولة في صف واحد أمام جميع التحديات، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة لمواجهة التبعات الاقتصادية لمكافحة فيروس كورونا.

كما توجهت الشركة بجزيل الشكر والتقدير للحكومة الأردنية والقوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية وكافة الكوادر الطبية على الجهود النبيلة التي تبذلها لحماية الوطن والمواطن تحت قيادة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.