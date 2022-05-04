100 ألف شخص يدخلون العقبة خلال عطلة عيد الفطر

دخل مئة ألف شخص مدينة العقبة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وحتى الآن، بحسب ما صرح مدير شرطة العقبة العقيد سائد القطاونة لإذاعة الأمن العام، اليوم الأربعاء.

وشدد القطاونة على ضرورة الالتزام بأماكن التخييم والمزودة بالبنية التحتية وشروط السلامة العامة.

وأشار إلى أن (16524) مركبة صغيرة و(663) حافلة و(293) باصا متوسطا دخلت مدينة العقبة من مختلف المعابر، خلال اليومين الأول والثاني من عيد الفطر المبارك.

يُشار إلى أن نسبة الحجوزات الفندقية خلال عطلة عيد الفطر المبارك، بلغت في العاصمة عمان 51%، والبترا 78%، والبحر الميت 89%، فيما كانت النسبة الأعلى في العقبة، إذ بلغت والعقبة 94%، حتى يوم أمس الثلاثاء، بحسب ما صرح رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي.

وقال الهندي إن هناك توقعات بارتفاع حركة السياحة الداخلية والحجوزات الفندقية في الأيام المقبلة، بعد إطلاق برنامج “أردننا جنة” غدا الأربعاء.

ويُذكر أن عدد زوار الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 780 ألف زائر مقارنة مع 196 ألف زائر للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا ارتفاعا نسبته 298%، ما أدى إلى رفع الدخل السياحي إلى 633 مليون دينار خلال الربع الأول، وفق ما صرح الناطق الإعلامي في وزارة السياحة أحمد الرفاعي في وقت سابق.

وأضاف الرفاعي أن 381 ألف شخص زاروا الأردن خلال شهر آذار/ مارس الماضي.