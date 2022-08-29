100 ألف فاتورة مُحمّلة على فواتيري

بلغ عدد الفواتير التي تم تحميلها على تطبيق “فواتيري” حتى الآن حوالي 100 ألف فاتورة تم إرسالها من نحو 30 ألف شخص استكملوا إجراءات التسجيل على التطبيق، وفق ما أعلنت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

وأوضحت الدائرة أن التطبيق يمكن تنزيله باستخدام كلمة “فواتيري” أو Fawateery من خلال الدخول إلى متجر جوجل (Google play) أو متجر أبل App Store، وبعد ذلك يتم تحميل الفواتير المتعلقة بالسلع أو الخدمات من خلال تصويرها من كاميرا الهاتف مباشرة أو تحميلها على التطبيق من استديو الهاتف، على أن تكون هذه الفواتير واضحة ومكتملة الشروط ولا تقل قيمتها عن الدينار.

وأتاحت الدائرة تحميل التطبيق لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات والمقيمين على أرض المملكة من غير الأردنيين على هواتفهم النقالة أسوة بالأردنيين، من خلال إدخال الرقم المتسلسل الممنوح لهم وتاريخ الميلاد.

وبينت أن التطبيق لا ينحصر على تحميل فواتير السلع بل يتيح لمستخدميه تحميل الفواتير بكافة أنواعها؛ بما فيها فواتير الخدمات التي يتم تقديمها لهم مقابل بدل؛ بما فيها الخدمات الطبية والخدمات التعليمية والقانونية والاستشارات وغيرها من الخدمات التي يتم دفع بدل لها.

كما يتيح التطبيق لجميع المستخدمين المشاركة في الحصول على الجوائز التي توفرها الدائرة في حال إرسال المعلومات المتعلقة بحالات الامتناع عن إعطاء الفواتير لهم من خلال الحقل المخصص لهذه الغاية على التطبيق.

وأعلنت الدائرة أن الجائزة العينية الأولى ستكون سيارة “كيا سبورتيج موديل 2023” والجائزة النقدية الأولى قيمتها 25 ألف دينار بالإضافة إلى تقديم العديد من الجوائز الأخرى تمثل قيمة الفاتورة أو جزءا من قيمتها أو قيمة ضريبة المبيعات المقتطعة وأصولا وأجهزة هواتف ذكية وشاشات تلفزيون وأجهزة إلكترونية وكهربائية وأونصات ذهب، بالإضافة إلى اشتراك في خدمات مختلفة لمدة محددة.

رابط التطبيق على جوجل بلاي: https://bit.ly/3JF3FP9

رابط التطبيق على الآب ستور: https://apple.co/3p21Hii