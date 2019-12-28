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100 إصابة إثر 348 حادثا مختلفا في الـ24 ساعة الماضية

منذ ساعتين
كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حادث سير - (أرشيفية)
كوادر الدفاع المدني تتعامل مع حادث سير - (أرشيفية)

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عمان- الغد- تعاملت مديرية الدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية مع 348 حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها 100 إصابة.

في حين تم التعامل مع 794 حالة مرضية مختلفة، وذكرت إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني أهم الحوادث التي تعاملت معها خلال الـ(24) ساعة الماضية.

إجراء عملية ولادة داخل منزل في المفرق

تمكن فريق من المسعفين في مديرية دفاع مدني المفرق من إجراء عملية ولادة لسيدة داخل منزل في منطقة الخالدية، حيث أجريت العملية بنجاح وتم نقل الأم والطفل إلى مستشفى النسائية والأطفال وحالتهما العامة جيدة.

إصابة 5 أشخاص اثر حادث تصادم في عجلون

تعاملت فرق الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بمنطقة اشتفينا، نتج عن الحادث إصابة خمسة أشخاص بجروح ورضوض مختلفة في الجسم، حيث قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة هيا العسكري، وحالتهم العامة متوسطة.

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