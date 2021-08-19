100 فارس وفارسة يشاركون في سباق القدرة والتحمل غدا

عمان-الغد- يشارك حوالي 100 فارس وفارسة، في السباق التأهيلي الخامس للقدرة والتحمل، الذي ينطلق صباح يوم غد ، في منطقة زيزيا، بتنظيم من الاتحاد الملكي للفروسية.

وتبدأ فعاليات السباق عند الخامسة والنصف فجرا، بتنظيم عملية الفحص الطبي، قبل أن تبدأ الخطوات التحضيرية الأخرى التي تسبق انطلاق المنافسات، التي عادة ما تأتي قوية ومثيرة.

وأعلن الاتحاد الملكي للفروسية، الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية، الهادفة إلى إخراج السباق بشكل متميز ولائق..

ووفق ترتيبات سباق القدرة والتحمل الخامس، فقد تم استحداث مرحلتين للسباق، الأولى قطع مسافة 40 كم، فيما المرحلة الثانية تبلغ 80 كم، ما يزيد من الإثارة والتنافس بين الفرسان والفارسات.

ويهدف هذا السباق إلى تأهيل الفرسان للمشاركة في السباقات الدولية المقبلة، بحثا عن نتائج جيدة، تليق بسمعة الفروسية الأردنية في الخارج، خاصة وأن الأردن معروف بنتائجه الجيدة في المشاركات الخارجية.

ويأتي هذا السباق في إطار أنشطة الاتحاد الملكي للفروسية لموسم 2021، والذي شهد حتى الآن إقامة 4 سباقات محلية، وسباقين دوليين.