100 قبر جديد في مقبرة سحاب

عمان- الغد- أقر مجلس أمانة عمان، اليوم، إنشاء 100 قبر في مقبرة بلدية سحاب (مقبرة إسلامية) التي كانت الأمانة خصصت 15 دونما بها لبلدية سحاب مع قيام دوائر الأمانة المعنية بتصميم المقبرة وتعبيد الشوارع الداخلية فيها.

وقرر المجلس خلال الجلسة وانطلاقا من التعاون المشترك بين الامانة وبلديتي الزرقاء والرصيفة لوجود مناطق تنظيمية متداخلة ولتمكين البلديتين من القيام بمهامهما قرر المجلس عدم استيفاء رسوم طمر النفايات من البلديتين حتى عام 2020.

ووافق المجلس على إحالة عطاء تنفيذ خلطة إسفلتية ساخنة في مواقع متفرقة من مناطق امانة عمان باستخدام حصة البازلت وناعمة الحجر الجيري بقيمة اجمالية 2 مليون و466 الف دينار على ان يتم تنفيذ كامل الاعمال خلال 150 من تاريخ أمر المباشرة بالعمل.

كما وافق على توقيع اتفاقية مع شركة سنابل للصناعات التحويلية لتقديم خدمات جغرافية للشركة من خلال تطبيق خاص Web Service يتضمن صفحة خاصة بالشركة منبثقة عن موقع مستكشف عمان الالكتروني لتمكينهم من مشاهدة صبقات حدود الامانة واسماء الشوارع والاحياء وطبقة المعالم الرئيسية فيها والمهن.