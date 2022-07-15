100 مليار رسالة عبر “واتساب” في كل يوم

إبراهيم المبيضين

عمّان- يواصل تطبيق التراسل النصي “الواتساب”، الاكثر شهرة في العالم الرقمي، تفوقه وسيطرته على عمليات التراسل الالكتروني بين الناس، حيث كشفت بيانات عالمية حديثة بأن نحو مائة مليار رسالة يجري ارسالها عبر التطبيق في كل يوم من مستخدمي اجهزة الهواتف الذكية حول العالم.

وبحسبة بسيطة واعتمادا على هذه الارقام العالمية فان تطبيق “الواتساب”، المملوك من قبل شركة “ميتا” المالكة لتطبيق الفيسبوك وتطبيق الانستغرام، يشهد ارسال اكثر من اربعة مليارات رسالة في كل ساعة.

واكدت البيانات التي نشرتها مؤسسة “ايه سي ان” المعنية بالتجارة الالكترونية والميديا بان تطبيق ” الواتساب” بات يتصدر تطبيقات التراسل الاوسع استخداما حول العالم وذلك بقاعدة مستخدمين نشطين يتجاوز عددهم الملياري مستخدم نشط شهريا.

وزاد عدد مستخدمي التطبيق بنحو نصف مليار مستخدم حول العالم مقارنة بعدد مستخدميه المسجل قبل خمس سنوات حيث بلغ ـ1.5 مليار مستخدم في العام 2017.

ولا يتفوق على تطبيق ” الواتساب” في عدد المستخدمين سوى تطبيق وشبكة ” الفيسبوك” الاجتماعية التي بات يستخدمها اليوم قرابة ثلاثة مليارات مستخدم نشط حول العالم.

الى ذلك قالت البيانات العالمية بان نسبة تصل الى عشرين بالمائة من اليافعين والمراهقين حول العالم هم مستخدمون لتطبيق الواتساب، فيما تفضل هذه الشريحة من الناس تطبيقات يتركز محتواها في الفيديو والصور مثل الانستغرام والتيك توك والسنابشات.

وبالنسبة لتوزيعة اعداد المستخدمين بين الرجال والسيدات بينت الارقام بان نسبة تصل الى اثنان وخمسون بالمائة من مستخدمي التطبيق هم من الرجال، والنسبة الباقية هي للنساء.

والهند تعد الدولة الأكثر استخداما لهذا التطبيق الذي يعمل اليوم على مختلف انظمة التشغيل للهواتف الذكية، وبحوالي 32 لغة حول العالم.

وبرنامج أو تطبيق “الواتساب” – الذي يعرف بالانجليزية بـ (WhatsApp) هو من التطبيقات التي تستخدم شبكة الإنترنت في مجال التواصل الاجتماعي، ويكون استخدام هذا التطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل على مختلف البرمجيات والأنظمة، ويتيح التطبيق التواصل المباشر بين الأصدقاء وتبادل الرسائل الكتابية والصور ومقاطع الفيديو، ويشترط لاستخدام هذا البرنامج وجوده على الهاتف المستخدم حيث يتم التأكد من مطابقة رقم المستخدم للتطبيق عن طريق ارسال رسالة نصية قصيرة إلى نفس الرقم وتأكيد التسجيل، وقد ظهرت مؤخراً امكانية استخدام البرنامج على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية.

وجرى انشاء هذا التطبيق في العام 2009 حيث قام بتصميمه اثنان من موظفي شركة ياهو هما الأميركي بريان اكتون والآخر أوكراني ويدعى جان كوم، واستمرت ملكية الشركة على هذا النحو حتى استحوذت عليها شركة فيسبوك العام 2014 بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 19 مليار دولار.

ويشتهر تطبيق واتساب بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، والتي تضمن أن جميع محتويات المحادثات والمراسلات آمنة تلقائياً. ووفقاً لتدوينات تنشرها الشركة، فحتى واتساب لا يمكنه قراءة الرسائل أو الاستماع إلى المكالمات التي تجري بين المشاركين في المحادثات.