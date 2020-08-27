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100 مليون دينار فائض الميزان التجاري الأردني مع أمريكا

منذ ساعتين

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عمان- انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 7ر8 بالمئة، حيث بلغت 554 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 606 مليون دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة، انخفضت مستوردات المملكة من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 3ر25 بالمئة، حيث بلغت 454 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 608 مليون دينار.

وسجل الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من العام الحالي فائضا، بلغ 100 مليون دينار. يشار إلى أن الميزان التجاري هو الفرق بين قيمة الواردات والصادرات، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وأحد مدخلات الناتج المحلي للدول. -(بترا)

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