100% نسبة الحجوزات في محمية عجلون

عجلون- وصلت نسبة الحجوزات في اكواخ محمية غابات عجلون الى 100% من قبل المواطنين والمقيمين.

وقال مدير المحمية عثمان الطوالبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم ان المحمية التي تبلغ مساحتها 12 ألف دونم تشهد حركة نشطة من قبل الزوار نتيجة لما تتمتع به من ميزات تجعلها نقطة جذب للباحثين عن الراحــة والاستمتاع بالسياحة البيئية والمناظر الطبيعية التي تحتضنها المحمية .

وبين ان المحمية تمتاز بالتنوع الحيوي إضافة إلى الخدمات المختلفة التي تقدمها لزوارها من الطعام والشراب في المطعمين والمبيت مشيرا الى أن المحمية حرصت على تهيئة المحمية من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعقيم المستمر لكافة المرافق و الأكواخ التزاما بالتعليمات للحد من انتشار فيروس كورونا وتحقيق شروط التباعد وعدم الازدحام والتقيد بأمر الدفاع 11 .

وأشار إلى أن الزائر للمحمية يستطيع ممارسة سياحة المغامرة من خلال تجربة العبارة الهوائية لعبة الحبل السحاب ZIP LIN بطول 330 مترا وعلى ارتفاعات وإطلالات على مناظر خلابة وجميلة كما ان هناك 23 كوخا لمبيت السواح والزوار يتوفر فيها كافة الخدمات مبينا أن المحمية تبذل جهودا كبيرة من اجل العمل على استعادة النشاط السياحي فيها بعد توقفه لمدة أكثر من 3 أشهر بسبب أزمة كورونا .

ودعا الزوار الى ضرورة التقيد بالإجراءات الصحية الوقائية ضمن هذه المرحلة والتعاميم الصادرة التي صدرت بخصوص فيروس كورونا حفاظا على سلامتهم .

بترا