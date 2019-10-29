100 % نسب إشغال فنادق البترا

محمد أبو الغنم

عمان- أكد رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، أن نسبة إشغال الفنادق بلغت 100 %، بالإضافة الى مختلف التصنيفات والشقق الفندقية الموجودة في الأقليم.

وأضاف ان هنالك استثمارات فندقية في طور الإنشاء، وستنهتي العمل بها خلال العام الحالي والمقبل، بزيادة مقدارها ألف غرفة فندقية.

وبين الفرجات، أن كل عام تزيد اعداد الغرف الفندقية قرابة 500 غرفة من مختلف التصنيفات، مبينا أن العمل جار على إنهاء فندق الكراون بلازا الذي يحتوي على 150 غرفة فندقية خلال العام المقبل.

وأشار إلى وجود مستثمرين محليين يوجهون استثماراتهم في الفنادق إلى البترا، نظرا لأرقام السياح المتزايدة، والتي بدأت تتحسن في السنوات الماضية، مبينا أن البترا اصبحت تحتاج إلى زيادة اعداد الغرف الفندقية من مختلف التصنيفات لتلبي احتياجات الزائرين.

واوضح الفرجات، أن هنالك مناقشة لإنشاء فندق بسعة 220 غرفة من فئة الخمس نجوم خلال العام المقبل.

وقال نطمح خلال المستقبل القريب إلى كسر حاجز الـ 5 الاف غرفة فندقية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من السياح.

وبين أن زيادة اعداد المنشئات السياحية بشكل عام والفندقية بشكل خاص ستحارب البطالة والفقر، وستشغل الكثير من العاطلين عن العمل في المجتمع المحلي.

وأكد الفرجات أن سياحة البواخر كان لها دور فعال في زيادة الحركة السياحية في البترا حيث يصل عددهم إلى 100 الف سائح سنويا.

وحسب الفرجات أن اكثر زوار البترا خلال الفترة الحالية هم من الجنسيات الاوروبية والامريكية، وسجلت الصين حضورا ملحوظا من حيث الاعداد التي زارت البترا، حيث تشهد البترا حركة سياحية نشطة.

وحسب احصائية صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ارتفع عدد الزوار الأجانب لمدينة البترا الأثرية خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي بنسبة 98%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وزار البترا في شهر أيلول(سبتمبر) الماضي 93.66 ألف سائح، منهم 82.92 ألف زائر أجنبي، وبلغ عدد الزوار الأردنيين والعرب نحو 10.1 ألف زائر، وزوار الرحلات الطلابية 568 زائرا”.