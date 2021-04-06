100 وفاة و6005 إصابات جديدة بكورونا

عمان- الغد- سجل اليوم 100 وفاة و6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الأردن، وفقا للموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

تفاصيل الإصابات والشفاء والفحوصات:

• سُجِّلت (6005) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (645,449) حالة.

• سُجّلت (100) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7383) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.62%)، مقارنة مع (15.12%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (44,086) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (6,158,685) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (9130) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (561,894) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (76,172) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (347) حالة، فيما غادرت (361) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3059) حالة.

القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:

إقليم الشمال:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 49%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 77%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 52%

إقليم الوسط:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 59%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 74%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 42%

إقليم الجنوب:

نسبة إشغال أسرّة العزل: 32%

نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 41%

نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 23%

توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

– (2269) في محافظة العاصمة عمّان.

– (942) في محافظة إربد، منها (38) في الرمثا.

– (830) في محافظة الزرقاء.

– (375) في محافظة البلقاء.

– (306) في محافظة المفرق.

– (251) في محافظة الكرك.

– (243) في محافظة مأدبا.

– (204) في محافظة عجلون.

– (181) في محافظة العقبة.

– (171) في محافظة جرش.

– (153) في محافظة الطفيلة.

– (80) في محافظة معان، منها (4) في البترا.