1000 أسرة جديدة تستفيد من المعونة الشهرية المتكررة في تشرين الثاني

عمان- قال مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، ان عدد الأسر الجديدة المستفيدة من المعونة الشهرية المتكررة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بلغ نحو 1001 أسرة، مؤكدا ان الصندوق بدأ بتوسيع نطاق المشمولين من المعونة الشهرية المتكررة بسبب زيادة نسبة الفقر.

وأضاف المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان عدد الأسر التي تم إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عنها بلغت 331 أسرة بسبب وفاة المنتفع ، وزواج المطلقة المنتفعة، مبينا ان عدد الأسر التي تم تخفيض قيمة المعونة الشهرية المتكررة عنهم بلغ 482 أسرة لأسباب مختلفة أبرزها تحسن الدخل الشهري.

وأكد انه يحق لأية أسرة تضررت من إيقاف أو تخفيض قيمة المعونة الشهرية المتكررة تقديم اعتراض إلكتروني، ليتم النظر به واتخاذ الاجراء المناسب.

وأشار المشاقبة إلى أن عمليات تخصيص وصرف المعونات المالية مستمرة بجميع أنواعها لجميع الفئات المحتاجة، منوها ان العدد الاجمالي للأسر المستفيدة من برامج صندوق المعونة الوطنية يبلغ نحو 130 ألاف أسرة.-(بترا)