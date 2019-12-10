1000 فرصة تدريب منتهية بالتشغيل تقدمها كلية لومينوس الجامعية التقنية ضمن برنامج خدمة وطن/وزارة العمل

أعلنت كلية لومينوس الجامعية التقنية وبالتعاون مع وزارة العمل/برنامج خدمة وطن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) البدء في استقبال طلبات التقديم لفرص التدريب المنتهي بالتشغيل لبرنامج خدمة وطن وذلك اعتباراً من اليوم الثلاثاء 10/12/2019 ولغاية يوم الخميس 19/12/2019.

ونظراً لكون البرنامج موجه للتشغيل في القطاع الخاص، والمرتبط باحتياجات سوق العمل، فسيتم تقديم خدمات التدريب النوعي لعدد لا يقل عن 1000 شاب وفتاة أردنيين في برامج مهنية وتقنية منها: البرمجة المتقدمة (Advance Coding)، التصنيع المحوسب (Digital Fabrication) ، إنتاج الوسائط المتعددة (Complete Media Production) ، اللِّحام وتشكيل المعادن، الديكور والنجارة المحوسبة، مساعدة طبيب أسنان، صيانة المركبات الهجينة والكهربائية، خدمة العملاء ومراكز الاتصال، مبيعات التجزئة، تكييف وتبريد، تمديدات كهربائية، أدلاء سياحيين، إدارة فنادق وإدارة مطاعم.

حيث تشمل فرصة التدريب المقدمة من وزارة العمل عدداً من الامتيازات منها: رسوم الدراسة ومكافأة شهرية وبدل مواصلات طوال فترة التدريب، على أن ينتهي بفرصة عمل ملائمة للبرنامج التدريبي من خلال كلية لومينوس، وسيتم استقبال الطلبات في فرعي الكلية في عمان أو اربد وعبر الرابط التالي: https://bit.ly/2qEwg3d

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على: 064000700