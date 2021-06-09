“نهايات صغيرة”.. مجموعة قصصية جديدة لمحمد علام

عمّان-الغد- صدر للقاص المصري محمد علام مجموعة قصصية بعنوان “نهايات صغيرة”، عن دار العائدون للنشر والتوزيع” في عمّان.

(لم يعد يربطني شيء بهذه البلاد سوى رفات الموتى)، هكذا يروي لنا محمد علام على لسان أحد أبطاله في مجموعة، التي تدور احداث المجموعة حول ألم الفراق، سواء كان باختيارنا مثل وداعات السفر، والهجر والانفصال، أو رُغمًا عنا مثل الفراق الكبير: الموت.. حيث تتجلى صورة إنسان القرن الواحد والعشرين في عشر قصص قصيرة تتعرض للعلاقات الإنسانية، وتعيش شخصياتها على حافة العالم، تحت ضغط ألم انساني سحيق الجذور، وغالبًا ما تتكئ على التلاعب بالوهم واليقين.

(ُشعلُ سيجارة ويُفكر.. ما معنى الحياة الآن؟ هل نحن بإمكاننا اختيار كل شيء؟ ما معنى أن تُنجبَ المرأةُ طفلا؟ إنه يعني آلامًا لا وصف لها، مجرّد مُحاولة تخيلها تصيب بالغثيان، شرايينٌ مفتوحة يسيل منها الدمُّ أربعين يومًا بعد الولادة. أيُّ عذاب؟! إنه تعبٌ طويلٌ ومستمر، ويتساءل ما كل هذا الألم الذي يتساوى فيه إنجاب العظماء والتافهين؟ .)

محمد علام، قاص مصري، من مواليد محافظة بني سويف 1992م، صدرت مجموعته القصصية الأولى “البنت التي تغتال الحكايات” عام 2016م، وترجمت بعض قصصه إلى الإنجليزية والفرنسية، وحصل على جائزة نادي القصة 2012م، وجائزة ربيع مفتاح الأدبية 2016م.