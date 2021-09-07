102 مليون دينار تحويلات هيئة الاتصالات للخزينة في 8 أشهر

إبراهيم المبيضين

عمان – أعلن رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور أمس أن حجم إيرادات الهيئة المتحققة للفترة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي بلغت (102.5) مليون دينار.

وقال الجبور إن الهيئة بتحصيلها هذه المبالغ التي تحولها إلى خزينة الدولة تكون قد سجلت كفاءة تحصيل وصلت إلى ما نسبته 96 % من إجمالي الإيرادات المتوقعة للعام 2021 والبالغة (107) ملايين دينار.

وأكد الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة تحقق إيرادا للخزينة والأكثر وفرا حيث بلغ مجموع الوفر المتحقق والمحول لخزينة الدولة للفترة منذ العام 1997 ولغاية 31/08/2021 ما قيمته (1.961) مليار دينار.

ومن الجدير بالذكر أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10 بالمائة التي يتم دفعها سنويا من الإيرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها بالإضافة إلى واردات الشبكات الخاصة، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والأموال ‏المخصصة.

وأنشئت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات تقع على الهيئة مسؤولية ” تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.”

وتتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته. كما تتولى مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة جميع مقدمي الخدمات البريدية ومراقبة التزامهم بنصوص القانون تنفيذاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007.

من جانب آخر، تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبحسب قانون الاتصالات، بالعمل وبشكل مستقل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكن وفقا للسياسة العامة للحكومة.