الحمل

منذ 3 ساعات

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كف عن العناد الذي تستفز به من حولك، فأنت اليوم لا تقتنع برأي أي أحد غيرك، من جهة أخرى تتجلى الدبلوماسية لديك بشكل كبير، وذلك لتسوية بعض الأمور المهمة على صعيد العمل، أما المساء فقد يشهد استمرارا للأوضاع المتدهورة بينك وبين من تحب، وبالأخص مواليد 2 إلى 9 نيسان.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:7 من 10 الصحة:9 من 10

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