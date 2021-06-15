الثور

منذ 3 ساعات

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لا تكن مستعجلا في تنفيذ ما تريد لأن التأخير قد يكون لمصلحتك يا عزيزي الثور، يوم جيد ويتابع الحظ دعمك اليوم بشكل أكبر من يوم أمس، كما أن شخصيتك محبوبة جدا لدى المقربين منك، وخاصة لأصدقائك في فترة المساء، مواليد 1 إلى 1 أيار الأكثر حظا لهذا اليوم.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

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