كل خططك قد تتغير ولن يبقى شيء على ما هو عليه، وقد تكتشف أن حساباتك خاطئة في بعض الأمور التي قمت بها بالأمس، وبالأخص في مجال العمل. يوم ليس أفضل من سابقه ومن الأفضل أخذ راحة طوال فترتي ما بعد الظهر والمساء، وذلك لتخفيف الأثر الناجم عن وجود القمر في برج العذراء، عليك الابتعاد أيضا عمن تحب فأنت قد تزيد الوضع سوءا بكلامك.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10