أنت في الصدارة يا صديقي العذراء، ويبدو ذلك من طريقة نجاحك هذا اليوم وابتسامتك الواسعة التي تظهر للجميع. في فترة ما بعد الظهر تبدو أكثر سيطرة على أعمالك وقد تتضح لك بعض الأمور المخفية، المساء جيد للخروج مع الأصدقاء والاستمتاع بالوقت وخاصة لمواليد 30 آب إلى 7 أيلول فهم الأكثر قوة اليوم.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10