الدلو

منذ 3 ساعات

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المسؤوليات كثيرة عليك اليوم يا مولود الدلو، وقد ترزح تحت ضغوطات كثيرة في العمل لكن تقوم بها بكل جدارة ومهارة، في فترة ما بعد الظهر، يصيبك مرة أخرى الملل وتسعى إلى إحداث بعض التغييرات في حياتك ولا تعرف كيف. أما المساء فلا بأس به وقد تخرج برفقة من تحب أو مع الأصدقاء في جلسة هادئة جدا.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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