الخسارة فرصتها كبيرة جدا، وذلك لأنك لا تحسب الأمور بالطريقة الصحيحة قبل القيام بها، يوم عملي ضاغط من الصباح إلى المساء يجعلك تخرج عصبيتك عند أول كلمة من حديثك، وما قد يزيد “الطين بلة” هو إلغاء موعد لك في المساء مما يجعلك في مزاج لا تحسد عليه، الأكثر تأثرا بهذه الأوضاع مواليد 4 إلى 12 حزيران.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10