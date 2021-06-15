الحوت

منذ 3 ساعات

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يوم لن تشهد له مثيلا هذا الشهر في شتى الميادين وخاصة العملية منها، فقد تحدث أمور غير متوقعة تكون أنت بها الخاسر الوحيد. حاول إعطاء نفسك راحة طوال اليوم، والابتعاد عن الناس أمر جيد جدا، وخاصة عند المساء عندما تزداد لديك الكابة، وبالأخص لمواليد 2 إلى 11 آذار الأكثر تعرضا للمشاكل.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

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