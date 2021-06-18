عليك بأن لا تقوم بأي شيء والراحة ضرورية لك، ولكن هذا لن يحصل لأن الأحداث ستختار هذا اليوم لتضغط عليك وتجعلك عصبيا ومتوترا. انتبه على صحتك في فترتي ما بعد الظهر والمساء، وخاصة على معدتك وقدميك، وتحديدا مواليد 1 إلى 10 نيسان فهم الأكثر توترا.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10