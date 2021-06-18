السرطان

منذ ساعتين

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أنت تائه ولا تدري ماذا تفعل ومنذ الصباح تكثر الأحداث حولك، ولا تستطيع أن تقرر أي شيء، فلديك اختيارات كثيرة، احذر أن تجبر على فعل لا تريده في فترة ما بعد الظهر، أما في المساء فاحذر على صحتك، وبالأخص الجهاز التنفسي والمعدة، ولمواليد شهر حزيران على وجه التحديد.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

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