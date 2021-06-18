الأسد

منذ ساعتين

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الأوضاع قد تكون في مصلحتك تارة وتعاكسك تارة أخرى، فهذا اليوم يحمل الكثير من التغييرات والتقلبات وخاصة في فترة الصباح، لكنها قد تكون لمصلحتك. أما بالنسبة لأمور العمل فقد يكون لديك بعض الأخبار الجيدة في فترة ما بعد الظهر. في المساء قد يكون لديك سهرة خاصة جدا ومفاجئة.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:9 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10

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