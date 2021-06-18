العذراء

منذ ساعتين

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وأخيرا سترتاح يا مولود العذراء ماليا ففي انتظارك في وقت الظهيرة مبلغ مالي لا بأس به يحسن من وضعك ويجعلك في راحة، لكن عليك الانتباه على عملك ولا تدع الكسل يثنيك عما تقوم به، لأنك قد تصطدم ببعض الانتقادات، أما في المساء فالوضع سيكون جيدا مع الحبيب، وجلسة لن تنساها أبدا وخاصة أن لديك القدرة للتعبير عن عواطفك.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:7 من 10 العاطفة:9 من 10 الصحة:9 من 10

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