العقرب

منذ ساعتين

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لا أحسدك على هذا اليوم، وخاصة انك ستجاهد في سبيل أن تبقى هادئا ومحافظا على دبلوماسيتك، لكن ذلك لن ينجح معك، لأن الضغوطات في ظهيرة هذا اليوم ستجعلك تخرج عن طورك، أما في المساء فلا اعدك أن الوضع سيكون أفضل وخاصة انك ستشعر في الوحدة والملل ونقاش مع الحبيب سيجعلك أكثر عصبية.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:5 من 10 العاطفة:5 من 10 الصحة:5 من 10

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