حق لك الراحة، وهذا اليوم يوفر لك الراحة لقلة الأحداث حولك، فاستغل ذلك للقيام بأمورك الشخصية والاهتمام بعائلتك التي أنت غائبا عنهم منذ فترة طويلة، في المساء ستسمع الكثير من الكلام ضدك ومعاكس لآرائك، لا تهتم للإشاعات فأنت أكبر من ذلك، وخاصة مواليد 23 إلى 30 تشرين الثاني.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:7 من 10 العاطفة:8 من 10 الصحة:9 من 10