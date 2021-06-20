الأسد

منذ 12 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

بعض مواليد الأسد ما يزالون يشعرون بالتعب منذ الأمس وذلك لوجود بعض المؤثرات الفلكية التي لا تقف في صفهم، عليك بالراحة يا صديقي وعدم إرهاق نفسك بالمناقشات والجدل لأنك سوف تواجه كثيراً منها اليوم. وحاول الاعتناء بصحتك أكثر، وبالأخص مواليد 2 إلى 12 آب.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock