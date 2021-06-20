لن أقول لك غير كلمتين “على مهلك ” وكفى معاكسة للأمور ، عليك أن تتخلص من الشكوك والوساوس التي تراودك تجاه من تحب فهي لا تصب بصالحك، فترة المساء قد تحمل تراجعاً معنوياً لأمر قد تسمعه أو قد يحدث معك لن يعجبك وبالأخص مواليد 1 إلى 11 أيار.

نسب النجاح لهذا اليوم:

العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10