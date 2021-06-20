الثور

منذ 13 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

لن أقول لك غير كلمتين “على مهلك ” وكفى معاكسة للأمور ، عليك أن تتخلص من الشكوك والوساوس التي تراودك تجاه من تحب فهي لا تصب بصالحك، فترة المساء قد تحمل تراجعاً معنوياً لأمر قد تسمعه أو قد يحدث معك لن يعجبك وبالأخص مواليد 1 إلى 11 أيار.
نسب النجاح لهذا اليوم:
العمل:6 من 10 العاطفة:6 من 10 الصحة:6 من 10

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock